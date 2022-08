Calciomercato Torino / I granata hanno l’ok del giocatore ma non dei lancieri. Il punto tra lo svedese Hien e le ultime su Denayer

Scorrono i giorni, ma ancora il Toro non ha trovato il sostituto di Gleison Bremer. Preoccupante che non si sappia ancora nulla, quando ormai mancano poche ore all’esordio in campionato col Monza. Bello scherzo del destino che il reparto in cui i granata avranno maggiori difficoltà legate alle assenze sarà proprio quello difensivo. Il Torino sembrava essersi fiondato una volta per tutte su Perr Schuurs. Col giocatore i granata dovrebbero aver trovato l’intesa. Il difensore olandese si è dimostrato infatti molto favorevole a trasferirsi sotto la Mole. Il suo sì deve però deve andare di pari passo con quello dell’Ajax e su questo fronte ancora c’è da lavorare. La società granata ha provato a venire incontro ai lancieri, aumentando di poco l’offerta ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta. Nel frattempo, però, l’sax, ha individuato il sostituto di Schuurs in Kaplan del Trabzonspor, senza però essersi avvicinata alla chiusura.

Lo svedese Hien come alternativa

Parallelamente si sta lavorando per portare sotto la Mole Isak Hien, un profilo certamente meno esperto rispetto a quello di Schuurs. Anch’esso classe ’99, si tratta di un centrale di ottima struttura fisica e dal vizio del gol, ma che sono da quest’anno sta trovando continuità nelle prestazioni in massima serie svedese. Gioca infatti nel Djurgadens, che rispetto all’Ajax si accontenterebbe di una cifra certamente meno onerosa, intorno ai 4 milioni di euro. Più complicato arrivare ai due personaggi belgi della telenovela, cioè Denayer e Faes. Le richieste del primo, ricordiamo svincolato dall’Olympique Lione e dunque libero di trattare liberamente tramite il suo entourage, vengono ritenute ancora troppo alte. Chiede infatti un ingaggio da oltre 2 milioni di euro. Vagnati starebbe lavorando per chiudere a cifre inferiori.