A margine del match tra Djurgardens e Sepsi ha parlato il ds del club scandivano che ha confermato l’interessamento del Torino per Hien

Nella serata di giovedì 11 agosto si è disputato il match Djurgårdens-Sepsi, partita valida per il terzo turno di qualificazione alla Conference League. Il match è terminato 3-1 in favore della squadra svedese. Tra i protagonisti del successo del Djurgårdens c’è stato Isak Hien, giocatore finito nel mirino del Toro. Al termine della partita il ds del club blu, rosso e giallo Bo Andersson ha parlato proprio del difensore centrale classe 1999 e ha dichiarato: “Le società chiamano e si informano su Isak. Tuttavia, è con il Torino che abbiamo dialogato”. In seguito il dirigente del club scandinavo ha ammesso che è arrivata un’offerta per Hien e quando gli è stato chiesto se l’offerta fosse di 4 milioni di euro ha risposto: “Dovremo essere pagati bene, ovviamente. C’è molto interesse e abbiamo una buona posizione nei negoziati. Non vogliamo vendere, vogliamo tenerlo, ma a volte devi. Conosciamo il nostro ruolo nella gerarchia”. Dunque sono arrivate conferme sull’interessamento da parte del Toro per Hien. Trattativa della quale si parla da diversi giorni e che potrebbe svilupparsi a stretto giro di posta.

Anche Hien ha parlato dopo la partita contro il Sepsi

Dopo l’importante successo contro il Sepsi anche lo stesso Hien, che è rimasto in campo per 90 minuti e poi ha festeggiato il passaggio del turno con i suoi compagni, si è presentato davanti ai microfoni e ha detto: “Giocare all’estero è allettante, ma allo stesso tempo ho un contratto con il Djurgårdens e decide il direttore sportivo. Ho un buon agente che si occupa del mercato, quindi non devo pensarci io”. Si attendono novità sulla pista che porterebbe Hien all’ombra della Mole. Delle importanti news potrebbero giá arrivare nelle prossime ore, anche perché Davide Vagnati vuole regalare a Ivan Juric un difensore il prima possibile.