Il presidente del club turco conferma l’offerta dei granata, ma la ritiene troppo bassa rispetto ai 10 milioni richiesti

Il presidente del Besiktas Ahmet Nur Çebi ha risposto ad alcune domande di mercato, che riguardano anche le strategie estive del Torino. Negli ultimi giorni era arrivata la notizia dell’interesse dei granata per l’esterno sinistro Ridvan Yilmaz, in forza nel club di Istanbul. Le parole del patron, rilasciate al quotidiano turco Milliyet, non smentiscono affatto il pressing della società di Urbano Cairo, in competizione con i tedeschi dell’Eintracht di Francoforte. L’offerta del Toro (che si aggirerebbe intorno ai 4-5 milioni, ndr), sostiene Nur Cebi, esiste: bisognerà però alzare il prezzo. “Si, è vero, per Ridvan è arrivata un’offerta ufficiale, ma non abbiamo intenzione di accettarla – continua – L’offerta deve arrivare a 10 milioni di euro. Se qualcuno pagasse 10 milioni di euro, manderò Ridvan in Europa. L’importante è vendere Ridvan per poi poterlo sostituire con uno nuovo”.