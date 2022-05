Il turco classe 2001 è titolare nel Besiktas e già nel giro della Nazionale maggiore, con l’algerino il club granata è stato sfortunato, non avendolo mai a disposizione

“Mercato? C’è tanto da fare, non solo sulla fasce”. Il messaggio di Ivan Juric sarà certamente arrivato forte e chiaro: del resto il Torino dovrà fare i conti, a fine stagione, con una piccola rivoluzione. Da un lato le situazioni più spinose, quelle che riguardano Bremer ma soprattutto Belotti, dall’altra le trattative legate ai riscatti. Senza dimenticare che ci sarà anche da capire chi promuovere o bocciare. A partire dalle fasce, là dove si sviluppa il gioco di Juric. Singo ha alternato buone prestazioni ad altre meno convincenti, Aina è stato messo da parte per quasi l’intero girone di ritorno, l’utilizzo di Ansaldi è stato centellinato mentre Vojvoda è stato dirottato a sinistra proprio per poter risparmiare l’argentino. Ed è su quella fascia che si aspettano le maggiori novità. Il nome nuovo è quello del turco Ridvan Yilmaz, nel mirino dei granata, senza dimenticare Mohamed Fares, che a gennaio si è infortunato ancor prima di mettere piede in campo.

La scommessa Yilmaz

Sono due profili certamente diversi. Il 2001 del Besiktas, già in Nazionale maggiore, è un prospetto interessante per il futuro, una scommessa che può essere vinta. La richiesta del suo club è una cifra tra i 4 e i 5 milioni, con la possibilità di una opzione su una futura rivendita. Da battere c’è la concorrenza dell’Eintracht Francoforte: Juric avrebbe in mano un calciatore da fare crescere e valorizzare.

Fares sfortunato a gennaio

Sarebbe un nuovo acquisto allo stesso modo pure Fares, che il campo con il Toro non lo ha proprio visto. Arrivato a gennaio, ha preso parte alla prima trasferta senza scendere in campo, poi l’infortunio al crociato ha interrotto anzitempo la sua stagione. I granata lavoreranno per chiedere un rinnovo del prestito. Fares+Yilmaz darebbero il via alla prima parte della rivoluzione.