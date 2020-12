Torino è granata: inviateci le vostre foto da derby o taggateci sui social! - Toro.it

L’iniziativa di Toro.it verso il derby Juventus-Torino del 5 dicembre. Mandateci le vostre foto o taggateci: così la stracittadina sarà (virtualmente) più granata

Sarà un derby senza colori, immerso nel silenzio dell’Allianz Stadium. Il secondo in pochi mesi. Juventus-Torino sarà senza tifosi sugli spalti a causa delle restrizioni anti-contagio da coronavirus: così la stracittadina perde gran parte della sua magia. E’ possibile, però, colorare i luoghi virtuali, per dimostrare una volta di più che sì, Torino è stata e resterà granata. L’iniziativa che Toro.it ha avviato in vista della stracittadina di sabato 5 dicembre (ore 18) è presto spiegata: inviateci le vostre foto di vecchi derby, della curva Maratona colma di tifosi, dei momenti più belli che avete immortalato allo stadio in occasione delle sfide contro la Juve. Insomma tutte le immagini che per voi rappresentano al meglio la passione che questa partita trasmette.

Mandatecele – entro il 5 dicembre alle ore 11 – sui nostri consueti canali. Innanzitutto alla nostra mail: redazione@toro.it, ma anche alla nostra pagina Facebook tramite Messenger. Oppure taggateci nei vostri post e nelle vostre storie: su Facebook, su Instagram e su Twitter. La redazione si occuperà di raccogliere tutte le vostre foto e di condividerle. Con l’obiettivo di creare uno stadio virtuale tutto granata e sopperire al vuoto obbligato degli spalti. Il derby senza tifosi perde il suo fascino: ma i ricordi restano e, se condivisi, aiutano a ridare un po’ di colore. Granata naturalmente, il più bello che c’è.