Orgoglio Granata News: Andrea Piva commenta le parole di Vagnati - Toro.it

Alle 13.30 torna l’appuntamento su Grp Televisione con Orgoglio Granata News: la conferenza stampa di Vagnati è l’argomento del giorno

Ricca di spunti la conferenza di ieri presentazione di Davide Vagnati, neo Responsabile Area Tecnica del Toro. Tanti temi sono emersi dalla parole del nuovo dirigente granata e che saranno analizzati oggi, 27 maggio in “Orgoglio Granata News”. Nel Tg totalmente dedicato al Toro, in onda in diretta su Grp Televisione ( canale 13 del digitale) alle ore 13.30, l’ospite della puntata odierna sara’, il Vice-Direttore di Toro.it ANDREA PIVA.