Lutto nel mondo granata: è morto Ermanno Eandi

Scrittore e poeta, grandissimo tifoso granata: Ermanno Eandi ci ha lasciato questa notte: aveva 56 anni

Poeta e grande tifoso granata ma soprattutto nostro amico: Ermanno Eandi ci ha lasciato all’improvviso, all’età di 56 anni. Alla famiglia va tutto l’affetto e l’abbraccio della nostra redazione: tanti i messaggi in rete di amici e conoscenti, così come quello della società granata, attraverso una nota sul sito ufficiale.

Ho solo le ali,

per portarti con me

nel limpido cielo

dove la luce splende

e il brutto non esiste.

(E.E)