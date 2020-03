Coronavirus, l'autocertificazione per uscire di casa

Una modifica del 17 marzo obbliga chi esibisce l’autocertificazione a dichiarare di non essersi sottoposto a quarantena o essere risultato positivo al coronavirus

L’Italia è ormai una zona totalmente protetta: lo ha deciso lo scorso 9 marzo il governo con il decreto che ha dato il via ad una fase nuova dell’emergenza sanitaria, quella del contenimento. Gli italiani sono stati invitati a non uscire di casa per evitare i contagi, considerata la situazione degli ospedali e dei reparti (specie la terapia intensiva) adibiti ai pazienti affetti da coronavirus. Come noto, però, si può uscire di casa per delle esigenze specifiche. Motivi di lavoro, motivi gravi di salute o per esigenze diverse, per esempio il sostentamento. Ma ognuno deve essere munito di autocertificazione (scaricabile sul sito del Ministero dell’Interno). Nella giornata del 17 marzo è arrivata una modifica.

Autocertificazione, il nuovo modulo del 17 marzo 2020

Il modulo modificato si trova sempre sul sito del Ministero dell’Interno ma presenta ulteriori restrizioni rispetto al precedente. Nella nuova autocertificazione è richiesto specificare anche di non essersi sottoposti a quarantena e di non essere risultati positivi al Covid-19. Questa la differenza rispetto al modulo precedente.

Coronavirus, l’autocertificazione: cosa si rischia senza

In caso di false dichiarazioni si rischia un’ammenda che supera i 200 euro o l’arresto fino a 3 mesi. Per quanto riguarda le attività commerciali, si rischia l’imposizione della chiusura dell’esercizio o dell’attività per una durata che varia dai 5 ai 30 giorni. Sul territorio sono presenti posti di blocco per svolgere correttamente i controlli.

Come stampare l’autocertificazione senza stampante?

Chi non possiede una stampante non deve preoccuparsi. Sul sito l’autocertificazione è modificabile, vale a dire che la si può compilare dal proprio smartphone e mostrare durante i controlli. Non solo, in caso di mancanza di smartphone si può ricopiare a mano l’autocertificazione.