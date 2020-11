Dpcm: Italia divisa in tre, negozi chiusi nelle regioni a rischio. Ecco le restrizioni

Dpcm in vigore dal 5 novembre 2020: secondo la bozza Italia divisa in tre Regioni. Nelle rosse chiuderanno negozi e servizi di ristorazione

Si tratta del dpcm con più restrizioni tra quelli della seconda ondata di Coronavirus, che sta caratterizzando l’Italia questo autunno. Il dpcm del 5 novembre 2020 che sarà firmato da Giuseppe Conte, infatti, prevede maggiori restrizioni rispetto a quelli di ottobre che non saranno però uguali in tutta Italia. Secondo quanto trapela resterà in vigore fino al 3 dicembre. Ogni regione, infatti, potrà avere misure più rigide a seconda della classificazione in regione rossa, regione arancione e regione verde. Quello che varrà per tutto il territorio sarà il coprifuoco, dalle 22 alle 5 del mattino. Ma l’indice di contagiosità farà in modo che una regione sia classificata con un preciso colore: e per le regioni rosse, oltre al coprifuoco, subentrerà anche il lockodwn, che prevede la chiusura dei negozi (esclusi ovviamente quelli che vendono generi di necessità), dei centri estetici e dei parrucchieri. Vediamo tutto nel dettaglio.

Dpcm: regioni rosse, regioni arancioni e regioni verdi

La novità più grossa è la divisione dell’Italia in regioni di tre tipi. Le regioni rosse sono quelle in cui l’indice Rt (indice di contagiosità) supera l’1.5. Secondo le stime del 3 novembre (ma le discussioni sono ancora in corso), queste sono Piemonte, Lombardia e Calabria, Alto Adige e Valle D’Aosta. Quali sono le regione arancioni invece? Al momento sono state individuate in Liguria, Puglia e Campania e – se ne discute- il Veneto. Tutte le altre regioni sono invece verdi. Nel corso delle settimane ci sarà la possibilità, per una regione rossa, di diventare arancione, se l’indice di contagio calerà. Ciò potrà avvenire anche al contrario: una regione arancione potrà diventare rossa. Per le verifiche non si attenderà la fine del periodo del dpcm ma queste saranno su base settimanale. E il ministero della Salute potrà scavalcare i governatori.

Dpcm di novembre: i negozi aperti e quelli chiusi

Nelle regioni verdi resteranno in vigore le precedenti restrizioni: bar e servizi di ristorazione continueranno ad essere aperti dalle ore 5 alle 18, negozi al dettaglio resteranno anch’essi aperti, mentre entrerà in vigore il nuovo orario del coprifuoco, alle 22. Nelle regioni rosse e arancioni, invece, ci saranno delle attività costrette a chiudere.

Nelle regioni rosse, secondo il dpcm di novembre, chiuderanno i negozi al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari. Stop anche ai mercati e alle attività di bar e ristorazione (si continuerà con l’asporto, fino alle ore 22. Al contrario delle regioni rosse, nelle regioni arancioni resteranno aperti non solo i negozi di alimentari e di prima necessità, ma anche quelli di vendita al dettaglio. In comune invece la chiusura di bar e attività di ristorazione, sempre con asporto consentito.

Attività sportive: si può correre all’aperto?

Per quello che riguarda le attività sportive, in tanti si chiedono: si può correre? Dove è consentito farlo? Ecco cosa dice la bozza che circola a poche ore dalla firma del Dpcm: “E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”.

Dpcm, lo spostamento tra le regioni: ecco come funziona

Nelle zone rosse ed arancioni sarà evitato ogni spostamento in entrata e uscita. Si potrà invece circolare tra regioni verdi, quindi con un indice Rt più basso.

Tra le 22 e le 5 del mattino, momento del coprifuoco, ci si potrà spostare solo per comprovati motivi e muniti di autocertificazione.