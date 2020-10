Torino nella “bolla”: squadra in isolamento dopo i 4 casi di Covid

Il Torino corre ai ripari per combattere i contagi da Coronavirus. Scatta la “bolla” in vista del match con il Sassuolo

I quattro casi di positività al Covid-19 riscontrati alla vigilia di Torino-Cagliari (due calciatori e due componenti dello staff) hanno fatto scattare la “bolla” per l’intera squadra granata: allenatore, calciatori e staff tecnico dopo la gara di ieri non sono infatti rientrati a casi, ma hanno proseguito un ritiro forzato in un hotel cittadino. Non è ancora chiaro quando terminerà l’isolamento del Torino, tutto dipenderà dagli esiti dei prossimi giri di tamponi. I calciatori e componenti dello staff tecnico granata non potranno avere contatti l’esterno e gli unici spostamenti consentiti saranno quelli dall’hotel al Filadelfia per gli allenamenti. Spostamenti che sono ovviamente organizzati in modo da mantenere lo stato di isolamento.