Giampaolo positivo al coronavirus! - Toro.it

Manca un comunicato ufficiale da parte del Torino, ma secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’allenatore della prima squadra, Marco Giampaolo, sarebbe risultato positivo al coronavirus. Il tecnico si troverebbe attualmente in isolamento. In casa granata c’è apprensione. Ma secondo quanto raccolto da Toro.it sarebbe attualmente uno solo il caso accertato all’interno del gruppo squadra: quindi, dovrebbe essere proprio il tecnico il componente dello staff risultato positivo al tampone, venerdì scorso. Da allora la squadra è nella cosiddetta bolla, ovvero in ritiro senza contatti con l’esterno. Il Toro rischia di affrontare la trasferta di Milano contro l’Inter senza Giampaolo in panchina. Questa mattina si è svolto un nuovo giro di tamponi: l’esito è stato negativo per tutti.