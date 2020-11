Una vita con Delneri: chi è Francesco Conti, il vice di Giampaolo al Torino

Si chiama Francesco Conti ed è stato per anni il vice di Delneri: lavora con Giampaolo dai tempi della Sampdoria. Ora potrebbe guidare il Torino

L’allenatore in seconda di Marco Giampaolo al Torino è Francesco Conti. Classe 1952, ligure di nascita, lavora con il tecnico granata dal 2016, quando insieme iniziarono l’avventura alla Sampdoria. Hanno poi condiviso anche la breve esperienza al Milan, prima di approdare al Toro nell’estate 2020. La carriera di Conti, tuttavia, è stata per anni legata a doppio filo a quella di Luigi Delneri. Con il mister di Aquileia, ha diviso la panchina sin dai tempi del Chievo, stagione 2000/2001. E’ stato un duo solido, poi separato dall’ultima disastrosa avventura all’Hellas Verona, nel 2015/2016: da subentrati, non riuscirono a salvare gli scaligeri, retrocessi a maggio in Serie B. Delneri, a quel punto, firmò con l’Udinese. Mentre l’attuale vice granata scelse di tornare alla Sampdoria, squadra con la quale nel 2010/2011 raggiunse un miracoloso quarto posto che valse la qualificazione in Champions League.

Francesco Conti potrebbe andare in panchina in Inter-Torino

Ora Francesco Conti potrebbe ritrovarsi a guidare il Torino dalla panchina per la sfida contro l’Inter. Proprio Giampaolo, infatti, potrebbe essere il membro dello staff granata trovato positivo al coronavirus il 13 novembre scorso. Questa, almeno, è l’indiscrezione né smentita né confermata che Sport Mediaset ha diffuso il 15 novembre. Al di là delle consuete incognite che si nascondono dietro all’assenza del capo allenatore, per il Toro non ci saranno cambiamenti di metodo o stile.

L’intervista su Giampaolo e Delneri

Tra Conti e Giampaolo c’è un feeling duraturo. Messo in pratica per la prima volta sui campi di Bogliasco, ma sbocciato anche prima, come lo stesso allenatore in seconda raccontò in un’intervista al Secolo XIX nel settembre 2016: “Con Giampaolo ci conosciamo da tempo perché lui seguiva gli allenamenti di Delneri, c’è sempre stato un feeling sia umano che professionale e la sua filosofia calcistica è simile. Dal punto di vista difensivo sia Delneri che Giampaolo hanno sostanzialmente gli stessi principi e la stessa lettura del gioco”. Principi che ora i due stanno mettendo in pratica al Torino.