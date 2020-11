Italia, Belotti non al top: ma vuole esserci contro la Polonia - Toro.it

Evani ha detto alla vigilia: “Belotti sta bene ma non rischieremo”. Il Gallo sta smaltendo la contusione al ginocchio. Dovrebbe farcela per Italia-Polonia

A Reggio Emilia, questa sera, Andrea Belotti dovrebbe guidare il tridente dell’Italia, nella sfida di Nations League contro la Polonia. Fatte salve sorprese dell’ultima ora. Sì, perché il Gallo non ha vissuto giorni tranquilli nel ritiro della Nazionale. Le sue condizioni fisiche sono state oggetto di continua verifica da parte dello staff medico, che ha consigliato al ct Mancini (che sta svolgendo le sue funzioni da remoto, dopo la positività al coronavirus) di tenerlo a riposo per l’amichevole contro l’Estonia. A preoccupare era ancora la contusione al ginocchio che l’attaccante del Torino aveva subito contro la Lazio. Nelle due gare successive di Serie A (Genoa e Crotone) era sceso in campo stringendo i denti. Ma il problema non era del tutto risolto.

Le parole di Evani e la sfida (probabile) con Linetty

Oggi, però, Belotti sta meglio. Così Evani – il secondo di Mancini – ha parlato alla vigilia: “Sta bene, ma non rischieremo nulla”. Fino all’ultimo, insomma, il Gallo sarà controllato dai medici. Ma le probabilità di vederlo in campo sono al momento ben più alte di ieri. Così il 9 granata potrebbe trovarsi a sfidare Linetty, compagno al Toro e avversario per una notte. La mezzala di Giampaolo dovrebbe partire dalla panchina, al pari di Sirigu, titolare contro l’Estonia e ora in svantaggio nel ballottaggio con Donnarumma.