Castan positivo al Coronavirus: in totale 19 contagiati al Vasco da Gama - Toro.it

In Brasile il Covid-19 si sta espandendo sempre di più e la situazione è sempre più drammatica, tra i contagiati c’è anche l’ex granata Leandro Castan

Se l’Italia il numero di contagiati dal Covid-19 stanno, giorno dopo giorno, diminuendo, in Brasile la situazione sta sempre più peggiorando. Tra coloro che sono risultati positivi al tampone c’è anche l’ex difensore del Torino Leandro Castan, ora in forza al Vasca da Gama. Oltre che l’ex granata, altri 18 calciatori della storica società di Rio de Janeiro (tra i quali anche l’ex Inter Fredy Guarin) hanno contratto il Coronavirus, tre di loro sono però guariti. Castan ha indossato la maglia granata nella stagione 2016/2017, dopo essere arrivato in prestito dalla Roma, collezionando 14 presenze: dopo un ottimo inizio di stagione, in cui sembrava essere uno dei punti fermi della difesa di Sinisa Mihajlovic, era pian piano sparito dai radar e a fine stagione il Torino non lo aveva riscattato dalla Roma.

Bolsonaro diceva: “Per i calciatori rischio minimo di contagio”

I casi di positività al Covid-19 che hanno colpito il Vasco da Gama in Brasile stanno alimentando le polemiche nei confronti del presidente Jair Bolsonaro che, solamente pochi giorni fa, aveva chiesto la ripresa del campionato: “Perché i calciatori sono atleti e giovani, quindi per loro il rischio di contagio è minimo”. Mentre solamente poche ore fa, parlando con una sostenitrice, Bolsonaro ha ancora una volta mostrato disinteresse verso l’emergenza sanitaria che ha colpito il suo Paese: “Mi dispiace per le vittime di Covid ma tanto moriremo tutti”.