Coronavirus, il bollettino del 15 marzo: superata quota 20 mila malati

Il consueto bollettino giornaliero sul coronavirus, quello del 15 marzo 2020, parla di un numero che nel nostro Paese ha superato i 20.000 malati

Superati i 20 mila malati di coronavirus: questo il dato diffuso nella giornata di domenica 15 marzo. Rispetto a sabato si sono registrati quasi 3000 casi in più, nello specifico 2853. Questo ha fatto sì che la nuova quota sia ora aggiornata a 20.603. Angelo Borrelli, in conferenza stampa presso la Protezione Civile ha anche aggiornato sul totale, che comprende sia le vittime che i guariti: 27.747.

Coronavirus, la provincia più contagiata è Bergamo

Secondo i dati diffusi Bergamo è la provincia con più contagiati: sono 3.416 con un aumento in un giorno di 552. Per quanto riguarda le altre province segue Brescia, con 2.473 contagi, 351 più di sabato, Cremona con 1.792, 227 in più e Pavia con 722, 100 in più del giorno prima. .