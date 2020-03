Mascherina e guanti per correre? Ecco perché non servono

Il professor Pregliasco ha parlato dell’inutilità della mascherina e dei guanti quando si corre: ecco spiegato il motivo per cui può anche essere pericoloso

Il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, a Gazzetta Active ha risolto un dubbio nella mente di molti, cioè se sia giusto o meno correre con la mascherina. Tra le contromisure da prendere per combattere il coronavirus, c’è infatti anche l’uso di questo oggetto, che però non sempre porta benefici. Durante la corsa sarebbe infatti superfluo e non farebbe la differenza nella protezione dell’individuo. “Non solo è inutile ma è anche uno spreco. A parte che dà fastidio e si riempie di saliva, ma poi non serve a nulla. C’è proprio un cortocircuito in questo senso.“, queste le aprole dle professore.

Coronavirus, correre mantenendo le distanze

“La malattia l’abbiamo capita. E’ sovrastimata la letalità. Ma quello che preoccupa è la dimensione e l’insieme di casi. Questa è più cattiva come polmonite virale. E’ una malattia che crea problemi.“, afferma Pregliasco. “Preoccupato? Sì, noi il Galeazzi, a Milano, lo stiamo trasformando in un ospedale per malati di Covid. Nonostante questo se uno vuole fare la passeggiata da solo può e non deve usare la mascherina e i guanti. Ma si lavi bene, spesso le mani. E mantenga sempre le distanze.”

Ciò che infatti il professor Pregliasco consiglia è mantenere la distanza di sicurezza: “Laviamoci le mani e manteniamo le distanze. E questo riguarda naturalmente anche i runner. Il problema non è chi va a correre o a passeggiare da solo in campagna. E’ molto più rischioso stare vicino a qualcuno quando si porta fuori il cane o si va a fare la spesa. Il problema è la vicinanza degli altri. I runners che vanno a correre da soli in campagna possono farlo senza rischi, ovviamente se stanno bene e non sono positivi. Fare la passeggiata o la corsa da soli non è un pericolo, ricordando sempre di mantenere le distanze dagli altri.“

Mascherina se non sei positivo: serve davvero?

E sulla mascherina: “La mascherina non serve se non sei positivo. La si usa, magari anche al supermercato, perché c’è la paura della vicinanza dell’altro, ma è uno spreco. Basta mantenere la distanza di almeno un metro. I guanti? Con mascherina ed essi si è portati a fare sciocchezze: si toccano le cose con i guanti e poi ci si tocca la bocca con i guanti pensando di essere tranquilli. Ma non sono le mani il problema, il problema è dove si mettono le mani. C’è il rischio di abbassare la guardia“.