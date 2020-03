Rincon partecipa a Webathlon per il Piemonte: la maratona di solidarietà contro il virus

La diretta social Webathlon per il Piemonte si propone di trovare fondi per affrontare l’emergenza Coronavirus: ci sarà anche Rincon del Torino

Una maratona social di 12 ore alla ricerca di fondi per combattere il Coronavirus: è questo l’obiettivo di Webathlon per il Piemonte, l’iniziativa benefica nata dal conduttore Walter Rolfo e promossa dalla Regione alla quale parteciperà anche Tomas Rincon. Il centrocampista venezuelano del Torino si unirà a molti altri personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, dell’imprenditoria e della cultura che si alterneranno dalle 12 alle 24 di mercoledì 18 marzo per contribuire e sensibilizzare alla raccolta di risorse da devolvere al sistema sanitario.

Rincon con Webathlon: di cosa si tratta

Il tutto, rigorosamente, avverrà in diretta social. Nessuno dei partecipanti si muoverà da casa, in ossequio alle norme vigenti. Anche questo un modo per rilanciare l’importanza di un altro tema promosso da Webathlon: la campagna #iorestoacasa, l’arma più semplice e alla portata di tutti per contenere la diffusione del Coronavirus.