Niente calcio? Sky regala pacchetti gratis ai propri abbonati

Sky apre ai propri abbonati: chi ha già sottoscritto un’offerta potrà accedere gratuitamente a tutta la programmazione fino al 3 aprile

Dopo la sospensione del campionato di Serie A, le domande sugli eventuali rimborsi non solo dei biglietti e degli abbonamenti ma anche e soprattutto quelli che riguardano i pacchetti Sky e Dazn si sono susseguite senza sosta. Rimborsi a cui i colossi delle Tv a pagamento non sono tenuti per legge. Tuttavia, Sky non ha intenzione di abbandonare i propri abbonati e per questo ha messo in piedi un’iniziativa per sostenere tutti coloro che avevano già sottoscritto un abbonamento. In particolare, ha confermato l’apertura della propria programmazione senza alcun costo aggiuntivo. In breve, fino al 3 aprile prossimo, chi ha sottoscritto un’offerta potrà usufruire anche dei contenuti che normalmente non ne fanno parte senza costi aggiuntivi.

Pacchetti gratis di Sky, cosa si può vedere

Come anticipato, dunque, Sky non è tenuto a rimborsare coloro che hanno sottoscritto il pacchetto Calcio tuttavia, la situazione di emergenza ha spinto il colosso televisivo ad andare incontro ai propri abbonati. Da qui, dunque, l’idea di fornire la propria programmazione a titolo gratuito, come si legge da comunicato: “I clienti con i pacchetti Sport e/o Calcio potranno vedere anche i canali inclusi nei pacchetti Cinema e Famiglia e accedere così a 16 canali cinema e a una selezione di titoli on demand per un’offerta completa con tutti i generi, dai film d’autore alle grandi prime visioni, tra cui Cetto c’è senzadubbiamente (dal 23 marzo) con Antonio Albanese. “Oltre a contenuti educational e di svago con attività da fare in casa tra genitori e figli disponibili sui canali per bambini e ragazzi dell’offerta Sky“.

Sky gratis per gli abbonati

“I clienti Cinema e/o Famiglia -continua il comunicato – potranno così vedere i canali Sport sia per rimanere informati sulle notizie sportive con Sky Sport 24, sia per rivivere in questi giorni le più grandi imprese sportive degli ultimi anni e rivedere le produzioni originali di Sky Sport. I clienti con tutti i pacchetti già attivi avranno, fino al 3 aprile, l’opportunità di vedere via via in anteprima gratuitamente alcuni film pay per view“.