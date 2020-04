Coronavirus, la fase 2: cosa significa e quando sarà adottata in Italia?

Dopo la grande emergenza si passerà alla fase 2 del coronavirus: il Governo studia i dettagli per organizzare le attività dopo il blocco dell’ultimo decreto

Il Governo si prepara a varare la cosiddetta Fase 2 dell’emergenza coronavirus. Una fase che dovrà permettere ai cittadini e alle imprese di tornare gradualmente ad una vita “normale” per quanto possibile. Gradualmente, appunto, procedendo per step e senza accelerare troppo i tempi con il rischio di rilanciare l’emergenza e l’incremento dei contagi. Motivo per cui l’idea della Fase due si trasformerà in realtà probabilmente non prima del 4 maggio: solo dopo, cioè, le festività del mese di aprile. Ma come pensa di procedere il Governo e cosa significa fase 2 del coronavirus?

Coronavirus, la fase 2 in Italia come sarà?

Prima le aziende e poi i cittadini: questo il piano del Governo che continua sulla linea del voler tutelare, come ovvio, la salute dei cittadini cominciando però ad agire nella direzione che permetterebbe al Paese di ripartire. Per questo motivo non verranno tolte le restrizioni per quanto riguarda gli spostamenti individuali e le misure di sicurezza con, tuttavia, un primo via libera alla riapertura di alcune aziende.

Riaperture che prevederanno, comunque, alcune regole di base. Verrà ancora privilegiato lo smartworking che permetterà di centellinare gli ingressi negli uffici. Inoltre, per coloro che saranno costretti a lavorare in sede dovrà essere previsto un sistema di turni divisi per orari. Il metro di distanza, inoltre, dovrà essere sempre garantito. Regole che saranno valide sia per le aziende che per le attività commerciali.

Fase 2 del COVID-19: cosa prevede per i cittadini?

Cosa cambierà, invece, per i cittadini? La Fase 2, oltre a permettere una leggera ma importante ripartenza per l’Italia, dovrà servire anche, secondo i piani del Governo, ad insegnare ai cittadini a convivere con il virus. Ecco dunque che proprio in quest’ottica arrivano anche le “direttive” che riguardano i singoli cittadini. Per i lavoratori che hanno contatto con il pubblico e per tutti i cittadini che dovranno necessariamente uscire di casa (resterà l’obbligo di uscire solo per questioni di estrema necessità) ci sarà l’obbligo di avere sempre con sé guanti, mascherine e tutti gli strumenti atti a prevenire il contagio e limitare i rischi.

Inoltre, gli scienziati si sono pronunciati anche sul tema scuole. Una riapertura frettolosa degli istituti di qualunque grado rischierebbe di riportare in alto il picco dei contagi. Per questo, dunque, la riapertura di asili, scuole e università è prevista non prima di settembre.