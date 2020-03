Coronavirus, il decreto: si può andare a correre o passeggiare?

Emergenza coronavirus, ecco tutti i casi in cui è consentito uscire di casa e quando no secondo il decreto emesso dal Governo lo scorso 9 marzo

L’emergenza coronavirus ha imposto diverse restrizioni al popolo italiano e non tutti riescono a rispettarle in toto. In particolare, si fa difficoltà a restare a casa. Girare per le vie della propria città, fare attività fisica all’aperto, fare commissioni, sono tutte cose che vengono date per scontate e se, improvvisamente, vengono meno, è difficile abituarsi. Al popolo italiano è però stato chiesto di mettere in pratica le direttive temporaneamente, in modo da far regredire il covid-19 e poter far tornare tutto alla normalità. Sono diverse le domande che gli italiani si pongono in riferimento alla possibilità di uscire di casa, perchè esistono alcuni casi che permettono di farlo.

Decreto per il coronavirus: quando si può uscire

Se il decreto emesso dal Governo invita a non uscire di casa, esistono delle eccezioni che permettono alla gente di poter mettere il naso fuori dalla porta. I casi indiscussi sono il lavoro, motivi di salute o per altre necessità, come l’acquisto di beni di prima necessità, giornali e quotidiani (ed altri beni, indicati in una lista presente sul sito del Ministero), nonchè il rientro nella propria abitazione. É inoltre possibile avere uno più passeggeri in macchina solo se si rispetta la distanza di sicurezza. Anche l’assistenza agli anziani è considerata un’esigenza primaria, che però va svolta cercando di proteggerli il più possibile perchè soggetti ad alto rischio. Chi presenta invece sintomi o ha problemi respiratori è invitato a restare nella propria abitazione, a non andare in pronto soccorso e a chiamare i numeri di emergenza. Non è legittimo vagare in totale libertà per le zone circoscritte al proprio Comune di residenza e nemmeno spostarsi per raggiungere la propria casa in vacanza.

Coronavirus, cosa dice il decreto sulle passeggiate e attività motorie

Per quanto riguarda le passeggiate, sono ammesse soltanto se legate ad uno dei motivi sopra citati o per portare fuori il proprio animale da compagnia o per svolgere attività fisica. É infatti possibile svolgerla all’aperto purchè non in gruppo e mantenendo comunque la distanza di sicurezza prevista. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato a tal proposito: “Dobbiamo attendere qualche settimana per verificare i risultati delle nostre decisioni, ispirate alle indicazioni del comitato tecnico-scientifico. Per il resto non servono nuovi divieti, è importante rispettare scrupolosamente quelli che ci sono. Le attività motorie sono consentite, ma andare a correre tutti insieme è vietato (e correre con la mascherina non è utile, ndr). Bene hanno fatto i sindaci a chiudere i parchi e bene fanno i vigili a contrastare gli assembramenti.“.