Spadafora sulla ripresa: "Gli ultimi contagi non fanno ben sperare" - Toro.it

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sulla Serie A: “La parola d’ordine è prudenza. A breve il responso del Cts sul protocollo Figc”

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto ai microfoni di SeilaTv Bergamo facendo il punto sulla possibilità che i campionati di calcio (di Serie A e B) possano riprendere: “I nuovi contagi delle ultime ore non ci fanno ben sperare. Dovremo capire l’evoluzione sanitaria prima di dare una risposta certa ma la parola d’ordine dopo l’incontro con il Comitato tecnico scientifico è prudenza”. Per una decisione definitiva sulla ripresa degli allenamenti collettivi non occorrerà aspettare molto: “Sulla base della curva dei contagi, prenderemo una decisione la prossima settimana e comunque a breve arriverà il responso del Comitato tecnico-scientifico sul protocollo Figc. Dobbiamo capire se le perplessità emerse rimarranno tali oppure no”.