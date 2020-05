Fiorentina, 6 casi di coronavirus tra calciatori e staff

La Fiorentina ha comunicato gli esiti degli esami effettuati sui calciatori e i membri dello staff: 6 positivi, sono tutti in isolamento

Cattive notizie in casa Fiorentina: dopo gli esami effettuati in questi ultimi giorni sui calciatori viola e i membri dello staff societario sono emersi ben 6 casi di positività al Covid-19. Ad aver contratto il virus sarebbero, per l’appunto, 3 calciatori e tre membri dello staff viola che sono stati prontamente messi in isolamento. Dopo il caso di positività tra le fila del Torino, dunque, continuano ad emergere casi di coronavirus nel calcio italiano. Questo il comunicato ufficiale della Fiorentina che, come per i granata, non ha ancora reso noto l’identità delle persone coinvolte: “A seguito dei controlli di laboratorio effettuati nel pomeriggio di ieri, ACF Fiorentina comunica che sono stati identificati 3 atleti e 3 dello staff tecnico-sanitario positivi al Covid 19. La Società ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte. Domani mattina sono previste per il resto del gruppo le viste medico sportive propedeutiche all’inizio dell’attività facoltativa sul campo“.