L’ex granata Giacomo Ferri si trova da due giorni in ospedale: al momento del ricovero non aveva sintomi ma un focolaio di polmonite

Da due giorni è ricoverato all’Ospedale Maggiore di Crema: Giacomo Ferri, positivo al Covid si trova nella struttura della città in cui risiede. A parlare delle sue condizioni è stato il radiologo Maurizio Borghetti: “Ci siamo accorti che qualcosa non andava dalla saturazione, che aveva dei valori piuttosto bassi. Da lì sono partiti gli accertamenti”, ha spiegato Borghetti. “Ferri non aveva né febbre, né tosse e nemmeno disturbi. Credo che Giacomo sia una delle persone più attente a rispettare l’uso delle protezioni, le limitazioni e il distanziamento sociale e questo la dice lunga su come sia facile rischiare di essere contagiati da questo virus”.