Inter, l’Asl blocca la squadra per quattro giorni: rinviata la sfida col Sassuolo. Dopo Handanovic e D’Ambrosio, positivi de Vrij e Vecino

Come accaduto già al Torino, due settimane fa, anche il rischio focolaio Covid in casa Inter ha portato l’Asl a bloccare gli allenamenti della squadra nerazzurra ma non solo. Il comunicato della società nerazzurra chiarisce che oltre alla sospensione delle attività, c’è il divieto di disputa della partita di sabato contro il Sassuolo e quello di rispondere alle convocazioni in Nazionale da parte dei giocatori. Dopo la comunicazione su D’Ambrosio e Handanovic, l’Inter ha ufficializzato che gli altri due positivi sono de Vrij e Vecino.

Asl, Inter bloccata per 4 giorni

Sul comunicato si legge che l’ATS di Milano ha deciso per la “sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa”, vietando quindi la “disputa di Inter-Sassuolo in programma sabato 20 marzo 2021”. Come detto l’Inter ha anche comunicato che i giocatori non risponderanno alle convocazioni in Nazionale. Il 22 marzo prossimo nuovi tamponi molecolari al gruppo squadra prima della eventuale ripresa.