L'Uefa: "Chiudere i campionati entro il 3 agosto" - Toro.it

L’indiscrezione arriva da un comunicato della federazione olandese: l’Uefa avrebbe posto il 3 agosto come deadline per la fine dei campionati

“Chiudere i campionati in Europa entro il 3 agosto“. Sarebbe questa la decisione presa dall’Uefa nella riunione tenuta oggi, 1° aprile 2020, in teleconferenza. L’indiscrezione arriva da una fonte autorevole: con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la KNVB (Federazione olandese) ha reso pubblica la data-deadline ratificata da Nyon, specificando in ogni caso che la prima preoccupazione di tutti resta l’emergenza coronavirus e le drammatiche conseguenze che sta portando nel Continente.

Calcio e coronavirus: il piano per l’Europa

Dall’incontro odierno è stata ribadita la volontà di terminare regolarmente, seppur rivedendo i calendari, la stagione calcistica. Priorità ai campionati nazionali, poi le coppe europee e a settembre i play-off per le Nazionali. Questo il piano dell’Uefa.