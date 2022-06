L’ex attaccante della Primavera del Torino, che non è stato riscattato dal club granata, si è accasato al Beerschot

È ufficiale: Thibo Baeten è un nuovo giocatore del Beerschot. A comunicarlo è stato proprio il belga attraverso un comunicato sul suo sito. L’attaccante classe 2002 arriva al club biancoviola dal NEC Nijmrgen, dopo che ha trascorso l’ultima stagione nella Primavera del Toro in prestito con diritto di riscatto. Riscatto che il club granata ha deciso di non esercitare, nonostante abbia giocato molto sotto la guida di Federico Coppitelli. Baeten è pronto ad una nuova avventura. Nella scorsa stagione in granata ha avuto diversi alti e bassi, riuscendo però a lasciare il segno in molte partite dove tra campionato e Coppa Italia Primavera ha segnato ben 10 reti, arrivando dunque in doppia cifra. Ma per l’attaccante belga il Toro ormai rappresenta il passato. Adesso nella sua testa c’è solamente la voglia di fare bene con addosso la maglia del Beerschot.