Il responsabile del settore giovanile del Torino sta lavorando per trovare il nuovo allenatore e un campo, tutto per la Primavera

Non solo il d.t. del Toro Davide Vagnati sta lavorando no stop in vista della prossima stagione, anche il responsabile del settore giovanile granata Ruggero Ludergnani ha diversi nodi da sciogliere soprattutto per quanto riguarda la Primavera. Ludergnani dopo l’addio di Federico Coppitelli, nonostante i buoni risultati conquistati nella sua seconda esperienza a tinte granata, sta sondando diversi profili per poi decidere a chi affidare la guida tecnica della Primavera. Da diverse settimane il nome in pole position è quello di Raffaele Palladino, attuale tecnico del Monza Primavera. Ma non mancano le alternative tra cui ci sono Antonino Asta, reduce da un’annata molto positiva alla guida dell’Under 18 granata, e Giuseppe Scruto, ex tecnico della Primavera della Spal che nell’ultima stagione ha allenato l’Under 18 della Roma. Presto bisognerà decidere a chi affidare la panchina della Primavera del Toro. Questa comunque non è l’unica decisione che Ludergnani dovrà prendere a stretto giro di posta. Il club granata, che non pare essere intenzionato a tornare a Biella, dovrà trovare un altro campo sul quale far giocare le partite casalinghe della Primavera.

Campo per la Primavera: le attuali possibilità

Si può praticamente già scartare l’ipotesi che la Primavera del Toro possa disputare i match casalinghi al Filadelfia, in quanto la volontà della società piemontese è quella di lasciarlo a disposizione solo ed unicamente della prima squadra. È dunque impossibile immaginare che la Primavera possa rivivere una giornata come quella trascorsa lo scorso 9 maggio, quando la squadra di Coppitelli aveva affrontato l’Atalanta proprio al Fila. Dunque Ludergani dovrà trovare un’altra soluzione, così come dovrà trovare un campo anche per le altre squadre delle giovanili del Toro, in attesa che ci si possa trasferire al Robaldo.