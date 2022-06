Il centrocampista granata si è prestato a un’operazione alla spalla prima di una stagione che lo renderà protagonista in Primavera

Aaron Ciammaglichella compare sorridente e sereno davanti all’obiettivo. Affianco a lui – su un letto d’ospedale – un amico, il cui braccio destro attraversa le spalle del giocatore granata. Evidente su quella destra un cerotto e il tutore che gli tiene fermo il braccio. Ripostando la Instragram Story di Alessandro Bolzan, attaccante della Roma e amico che gli è venuto a far visita, Ciammaglichella tranquillizza tutti sull’esito dell’intervento alla spalla che lo ha costretto a lasciare anzitempo la gara dell’Italia Under 17 contro i pari età della Polonia. Buone notizie per un ragazzo che ha sorpreso per personalità e qualità offerte quando chiamato in causa da Federico Coppitelli e che sicuramente dal prossimo anno saranno centrali nelle dinamiche di gioco della Primavera. Lui è pronto e, non a caso, pure lontano dai campi indossa i pantaloncini granata. L’infortunio è solo una parentesi, prima di continuare a offrire prestazioni degne di nota e finire ancora sulla bocca di tutti.