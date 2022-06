Vacanze per i due granata, che si sono ritrovati insieme dopo una lunga stagione: non è ancora certo che saranno compagni di squadra il prossimo anno

Armando Izzo e Rolando Mandragora sono inseparabili. I due giocatori granata si trovano in questo momento in vacanza a Ibiza, a godersi i giorni che dividono la fine di una stagione dall’inizio di un’altra che riserva incognite per il futuro di entrambi. Potrebbero essere gli ultimi momenti che passeranno assieme: non è detto che a luglio si ritrovino in spogliatoio. Izzo è da tempo nella lista partenti, mentre Mandragora è di colpo diventato un tema di vitale importanza: tra due giorni potrebbe tornare a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. Ed eccoli in costume, in barca, scottati dal sole delle Baleari in uno scatto in compagnia dell’altrettanto tatuatissimo Antonio Junior Vacca, centrocampista in forza al Venezia.