Dai social / Verdi e la moglie Laura in luna di miele tra le bellezze delle Seychelles, dove si concedono un po’ di relax

Con la stagione finita e quella nuova ancora lontana, è tempo di luna di miele per i due neosposini Simone Verdi e Laura Della Villa, che hanno coronato il loro sogno andando all’altare pochi giorni fa. Dopo la splendida cerimonia a Salsomaggiore Terme, i due hanno preparato i bagagli e sono partiti per godersi un po’ di meritato riposo e festeggiare il loro amore. Le Seychelles e le loro calde spiagge bianche sono la meta scelta dalla coppia, che si concede un po’ “Felicità sull’Isola della Felicità” come indicato dalla sposa in una foto che immortala il marito in spiaggia.