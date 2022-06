Vojvoda continua ad allenarsi con grande impegno. Scatti, colpi di testa e reattività fisica curati in vista del ritiro

Ma quali vacanze? Mergim Vojvoda continua ad allenarsi ad alta intensità. A renderlo noto è lo stesso esterno granata con una serie di video postati sulle proprie Instagram Stories. Scatti a tutta velocità. Viso concentrato e determinato e, soprattutto, calzano all’occhio i pantaloncini bianchi da gara con lo stemma del Torino, come ad indicare il motivo e l’obiettivo di cotanto impegno in un frangente inusuale per un calciatore professionista. Non solo. In compagnia del proprio preparatore atletico, che a voce non smette mai di incitarlo a fare il meglio possibile, Vojvoda si sta allenando anche sui colpi di testa e nel farsi trovare in pronto anche sul piano fisico. L’ostacolo questa volta non è un avversario, ma un pallone di gomma, che lo ha costretto con veemenza a voltarsi e giocare spalle alla porta. Dopo la fatica, un sorriso: quello mostrato all’obiettivo in una fotografia di fine allenamento pubblicata anche nel proprio feed Instagram che recita il virgolettato “They don’t know (emoticon della clessidra) but, THEY WILL KNOW”, come ad anticipare una stagione che si spera la più positiva possibile.