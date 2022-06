Pellegri ha pubblicato come storia Instagram una foto che lo ritrae in vacanza a Mykonos insieme a Ricci e Fares

I giocatori dei club di Serie A si potranno godere ancora qualche giorno di vacanza prima di tornare a lavorare in vista della prossima stagione. Pietro Pellegri, come testimonia una sua storia Istagram, sta trascorrendo qualche giorno di relax a Mykonos, insieme a Samuele Ricci e a Mohamed Fares. Anche loro, come hanno fatto Izzo e Mandragora , hanno deciso di godersi qualche giorno di tranquillità insieme a dei compagni con i quali hanno condiviso metà stagione. Infatti, sia Pellegri che Ricci e Fares erano arrivati al Toro durante la sessione di calciomercato di gennaio. E se per Ricci e Pellegri il futuro, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà ancora a tinte granata per lo sfortunato Fares, arrivato al Toro e infortunatosi subito, il futuro rimane ancora una grande incognita e potrebbe salutare il club granata senza aver mai messo piede in campo con addosso la maglia del Toro.