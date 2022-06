Dai social / Momenti di totale relax per Andrea Belotti e Giorgia Duro, a Formentera con la piccola Vittoria e una coppia di amici

Dopo una piccola tappa in Sicilia, terra natale della moglie del Gallo, Giorgia Duro, Belotti si trova ora con la famiglia a Formentera, tra sole, mare e splendide spiagge dove ritagliarsi qualche momento di relax. Rientrato dalla Nazionale, il capitano granata ha fatto tappa in Sicilia prima di partire per la destinazione spagnola. Sui social la moglie di Belotti non ha perso l’occasione di immortalare qualche momento di relax con la piccola Vittoria, il marito e gli amici. Il mercato aspetta: fra poco più di una settimana scadrà il contratto col Torino. Silenzio da parte del club – qualche accenno di Vagnati in un’intervista pochi giorni fa ma nulla di più – e al momento anche da parte di Belotti.