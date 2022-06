Le storie sul profilo Instagram del milanista coinvolgono anche l’esterno granata e il romanista, legati da una lunga amicizia

Ola Aina è anche lui in vacanza. Prima di conoscere quale sarà il suo futuro – molto probabilmente il più lontano possibile da Torino – il nazionale nigeriano condivide qualche giorno di relax e divertimento, in compagnia degli amici. Beh, quest’ultimi non sarebbe male se li convincesse a spostare questa vena di allegria e spensieratezza anche sotto la Mole… ma è qualcosa che va oltre il fantacalcio. I due interessati sono Tammy Abraham e Fikayo Tomori: servono presentazioni? Il primo ha fatto sfracelli nel suo primo anno nella capitale, contribuendo con 26 gol a una stagione che verrà per sempre ricordata sulle sponde del Tevere come quella della vittoria in Conference League.

Aina, vacanze con Tomori e Abraham

L’altro non è certo rimasto a guardare l’amico gioire, visto che è stato tra i principali protagonisti del il diciannovesimo Scudetto del Milan. I tre si conoscono da tempo immemore. Tutto nasce da Cobham, il centro di formazione del Chelsea, poi la trafila che li ha condotti ad indossare la maglia della prima squadra dei Blues, prima di fare fortuna nel calcio italiano. “Italiano” è anche il titolo del pezzo di Sfera Ebbasta che crea scompiglio nella casa che li vede villeggiare a Los Angeles. A dimostrazione di come si sentano già molto integrati nel costume di quest’epoca del nostro paese. Non solo meta di passaggio per vincere o guadagnare di più, tutti – difficile sarà così anche per Aina – sono qui per fare la storia dei loro rispettivi club ed entrare nel cuore dei tifosi.