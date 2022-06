Dai social / Mandragora e Izzo, in vacanza a Ibiza, hanno incontrato Leo Messi al ristorante, immortalando il momento

È ancora tempo di vacanze per i giocatori del Torino, sparsi in giro per il mondo tra mete esotiche e il Bel Paese. Tra un po’ di relax e qualche bagno al mare, arrivano anche incontri interessanti ed è il caso di Mandragora e Izzo. I due compaesani, in vacanza a Ibiza insieme, si sono infatti imbattutti in Leo Messi durante una cena, realizzando il sogno di ogni appassionato di calcio. Un’occasione del genere non capita tutti i giorni e, con gli occhi luccicanti come un bambino davanti alle caramelle, hanno fatto la foto di rito con il campionae argentino, postandola sui loro profili social.

Ecco lo scatto di Mandragora con Messi.