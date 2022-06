Dai social / Rodriguez ha scelto le Maldive come meta per le sue vacanze in attesa che cominci la preparazione

Il ritiro pre-stagione si avvicina e con esso anche la fine delle vacanze per i giocatori granata, che si godono gli ultimi momenti di relax. Tante mete diverse scelte dagli uomini di Juric, divisi tra Italia, Europa e resto del mondo. Tra coloro che hanno preferito cambiare aria c’è Ricardo Rodriguez, una delle riscoperte del tecnico croato. Sole caldo e mare limpido per il difensore del Toro, che dopo gli impegni con la Nazionale è volato alle Maldive. Sui social ha infatti postato una foto in pieno relax all’interno di un dehor dal tipico stile esotico.

Ecco lo scatto di Rodriguez.