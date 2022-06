Dai social / Il mare della Turchia per ricaricare le batterie: Lukic va in vacanza a Bodrum in attesa del raduno

Ancora qualche giorno di libertà per i pupilli di Juric, che possono godersi gli ultimi momenti di quiete prima del rientro sotto la Mole. Parola d’ordine “relax”, per arrivare riposati e carichi in vista della preparazione. Lo sa bene Sasa Lukic, che ha scelto di rifugiarsi sotto il sole caldo della Turchia e più precisamente di Bodrum per ricaricare le batterie. Il serbo non ha perso l’occasione di sfoggiare forma fisca e abbronzatura con alcuni scatti che lo ritraggono al mare, appena uscito dall’acqua. Un ottimo modo per celebrare gli ultimi giorni.

Ecco lo scatto di Lukic al mare.