Izzo torna al lavoro al Filadelfia. Scalciate sul tapis-roulant e corsa in campo prima del raduno in programma il 4 luglio

Le vacanze in compagnia di Rolando Mandragora. Qualche giornata nel segno della spensieratezza, utili a espellere le ultime tossine della stagione passata, prima di affacciarsi a quella in divenire. Il tempo di Armando Izzo dedicato alle ferie ha avuto però breve durata. Il ritorno a Torino è stato anticipato di qualche giorno. La voglia di rimettersi in forma ha avuto il sopravvento, su quella di riposarsi, anche perché nell’ultimo biennio di momenti trascorsi lontano dal terreno di gioco ne ha vissuti eccome. Per lui all’orizzonte una stagione dai numerosi punti interrogativi, a partire da quello più importante, cioè capire quale sarà per Izzo la cornice giusta per mettere in atto una stagione di rilancio.

Izzo al Filadelfia: allenamenti già iniziati

Per adesso, il luogo giusto per riassaporare calcio è il Filadelfia. Nelle ultime ore, il difensore granata sta rendendo tutti partecipi – attraverso le Instragram Stories – del suo ritorno al lavoro. Qualche scalciata sul tapis-roulant, con tanto di filtro in bianco e nero, per poi spostarsi ai colori, quella dell’erba del mitico stadio. Primi passi verso il 4 luglio, ormai quasi alle porte, che segnerà l’inizio del raduno e, dunque, della nuova stagione della formazione di Ivan Juric.