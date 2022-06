Il club granata sui social ha fatto gli auguri a Mandragora, i tifosi hanno commentato chiedendo al Toro di comprarlo

Il Toro in occasione del compleanno di Rolando Mandragora ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale e un post sui social per fare gli auguri al centrocampista napoletano, per il quale il club granata sta trattando con la Juve per fare in modo che il giocatore possa rimanere alla corte di Ivan Juric. I post social pubblicati per porgere gli auguri a Mandragora, hanno scatenato diversi tifosi del Toro che hanno commentato il post chiedendo al club granata di riprendere il centrocampista ex Crotone e Udinese, oltre a fare gli auguri al giocatore che oggi compie 25 anni. “Riscattalo” – anche se in teoria si tratterebbe di un acquisto non proprio di un riscatto – è la risposta più gettonata nei commenti dei tifosi. Un’altra testimonianza di come Mandragora sia entrato nel cuore di molti tifosi del Toro. Intanto, il d.t. granata Davide Vagnati sta continuando a mantenere vivi i contatti con la Juve e con l’entourage del centrocampista napoletano per cercare in tutti i modi di riportarlo a vestire la maglia del Toro, anche se non è una trattativa per niente semplice con la Juve che è un osso duro. Il giocatore già nelle scorse settimane aveva fatto sapere che la sua volontà è quella di voler continuare a lavorare con Juric, con il quale ha instaurato un bel rapporto.

La Fiorentina si è inserita nella trattativa e non molla la presa da Mandragora

A rendere ancora più complicata la trattativa tra Juve e Toro per Mandragora è stato l’inserimento da parte della Fiorentina. Il club viola ha manifestato di essere interessato al centrocampista classe 1997 che in granata ha praticamente sempre fatto molto bene, prima con Davide Nicola poi sotto la gestione Juric. Il club toscano sembra essere molto vicino a trovare un accordo con la Juve per Mandragora. Proprio per questo il Toro nelle prossime ore dovrà fare dei passi in avanti nella trattativa per il giocatore napoletano, per cercare di riportarlo in granata facendo così contento non solo Juric ma anche tanti tifosi. Mandragora rappresenta una pedina troppo preziosa per poterla perdere e non è un caso che se dovesse tornare in granata si contenderebbe la fascia di capitano con Sasa Lukic. Nei prossimi giorni si scoprirà il futuro di Mandragora che oggi penserà solamente a festeggiare il suo compleanno.