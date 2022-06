È l’ultimo giorno di Ansaldi da giocatore del Toro, infatti oggi scadrà il contratto che lega l’argentino al club granata

Nella giornata di oggi, 30 giugno 2022, non solo scadrà il contratto che lega Andrea Belotti ma anche quello di un altro giocatore che, come il Gallo, in campo ha sempre dato l’anima. Ovviamente si tratta di Cristian Ansaldi. Il difensore argentino, arrivato all’ombra della Mole il 31 agosto 2017, oggi si separerà dal club granata dopo aver vissuto un’avventura tutto sommato positiva, nella quale però hanno inciso sicuramente in maniera importante i diversi problemi fisici che hanno colpito il giocatore ex Newell’s Old Boys. Il ricordo di Ansaldi per i tifosi granata non può che essere positivo, anche per lo spessore umano del difensore argentino. Adesso il terzino classe 1986, dopo aver chiuso con il Toro una parentesi molto importante della sua carriera, dovrà cercare una nuova squadra che possa puntare su di lui. Nelle scorse ore si è parlato di un interessamento da parte del Rayo Vallecano, ma soprattutto della Salernitana dove Ansaldi riabbraccerebbe Davide Nicola, allenatore che conosce molto bene, con il quale ha già lavorato e al quale lo lega un rapporto di stima reciproca.

Ansaldi: il messaggio di ringraziamento pubblicato sui social

Ansaldi ha voluto salutare tutto il mondo Toro attraverso un messaggio pubblicato via social. Il difensore argentino ha ringraziato tutti scrivendo: “Voglio ringraziare tutti i tifosi granata per le emozioni che mi avete regalato durante questi 5 anni. Non posso che dirvi grazie per tutto l’amore e l’affetto che ho ricevuto. Vi porterò sempre nel mio cuore”. Ansaldi ha anche aggiunto: “Voglio ringraziare anche il presidente, i dirigenti, gli staff tecnici, i dottori e i fisioterapisti con cui ho lavorato. Di ciascuno di loro porterò con me tutte le cose buone, e anche quello che non mi è piaciuto. Ho imparato in ogni caso. Grazie al Torino per avermi aiutato a crescere nella mia carriera. Che Dio vi benedica… Forza sempre Toro, vi saluto con il cuore e grazie mille”. Oggi per l’argentino dunque si chiude un capitolo molto importante della sua vita.