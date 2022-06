Dai social / Sanabria torna a Torino e corre subito ad allenarsi al Filadelfia per farsi trovare pronto da Ivan Juric

Vacanze che stanno giungendo al termine per i giocatori del Torino, pronti a dare il via alla preparazione. Tra chi è rientrato alla base c’è Tonny Sanabria che, dopo un po’ di meritato riposo a Ibiza con la famiglia, è già tornato ad allenarsi. Tra le grandi conferme della stagione, vuole conquistare l’attacco di Juric e per farlo non può lasciare nulla al caso. Il Filadelfia lo ha quindi riaccolto questa mattina, per la ripresa definitiva della sua nuova stagione. Il paraguaiano ha immortalato il momento condividendo uno scatto sui social che lo ritrae mentre corre. Primi segnali positivi, che fanno comprendere quanto la mentalità di Juric abbia inciso sul modus operandi dei singoli.

Di seguito, il post Instagram di Sanabria.