Armando Izzo è tornato ad allenarsi al Filadelfia ed è pronto a ricominciare per prepararsi alla prossima stagione

Tempo di ritorno in patria per gli uomini di Juric che si preparano a tornare in forma in vista del raduno di lunedì. Tra i primi a darsi da fare c’è Armando Izzo che, nonostante il poco spazio avuto alla corte del tecnico croato, non si perde d’animo. “Non vedo l’ora di ricominciare“, questo il messaggio allegato alla foto pubblicata sui social dall’ex Genoa, già carico in vista della nuova stagione. Tra i giocatori in dubbio, ha ripreso gli allenamenti al Filadelfia per farsi trovare pronto, qualsiasi sia il destino che lo attende.

