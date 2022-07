Bremer si trova a Torino e in attesa di scoprire in quale club giocherà il prossimo anno non perde tempo e continua ad allenarsi

Il calciomercato è iniziato ufficialmente da poche ore e Gleison Bremer, dopo una stagione positiva dove è risultato il miglior difensore della Serie A, spera di aver presto novità sul suo futuro. Diversi club sia italiani che esteri hanno bussato alla porta del Toro, per cercare di strappare al club granata il difensore brasiliano. Mentre attende novità, Bremer non sta perdendo tempo. Il giocatore già da diverse ore ha fatto rientro nel capoluogo piemontese dopo aver trascorso le vacanze in Brasile e, come testimonia una sua storia Instagram, sta continuando ad allenarsi. Lo sta facendo nella palestra dell’esclusivo club sportivo torinese i Ronchiverdi, spesso frequentato da giocatori ed ex giocatori del Toro. Dunque tanto lavoro tra gli attrezzi per il difensore ex Atletico Mineiro che vuole farsi trovare pronto per la prossima stagione, per continuare a seguire la strada intrapresa nello scorso campionato.