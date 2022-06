Per Bremer sono finite le vacanze, il brasiliano è rientrato a Torino e nelle prossime ore dovrà sciogliere i nodi legati al suo futuro

Come testimonia una storia Instagram di Gleison Bremer il difensore brasiliano, dopo aver trascorso le vacanze in Brasile, ha fatto rientro in Italia facendo tappa nel noto club sportivo torinese i Ronchiverdi. Il numero 3 granata sa molto bene che le prossime ore saranno molto importanti per il suo futuro e nella giornata di oggi, 30 giugno, è in programma un incontro tra Toro e Inter per parlare del suo futuro. Il club nerazzurro vuole superare la concorrenza sia italiana che estera, con anche la Juventus che nelle ultime ore ha chiesto informazioni su Bremer e vorrebbe provare a mettere le mani sul difensore brasiliano che è reduce da una stagione molto positiva. Intanto il rientro di Bremer a Torino potrebbe rappresentare un “indizio di mercato” molto importante. Il brasiliano potrebbe presto raggiungere Milano sponda interista per firmare un nuovo contratto. In ogni caso nelle prossime ore sono previste delle novità sul il futuro di Bremer, con il brasiliano che sogna di giocare la prossima Champions League.