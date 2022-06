Calciomercato Torino / L’accordo con la Juventus non è stato trovato, Mandragora ha aspettato fino all’ultimo ma ora ha detto sì ai viola

Oggi è l’ultimo giorno al Torino di Rolando Mandragora e non ci saranno ritorni come molti tifosi (ma anche lo stesso centrocampista) speravano: la società granata non è riuscita a trovare un accordo con la Juventus per acquistare a titolo definitivo il giocatore che, dopo aver atteso a lungo novità a riguardo, ha ora detto sì alla proposta della Fiorentina. Mandragora sarà quindi un nuovo calciatore viola e si trasferirà a titolo definitivo alla corte di Vincenzo Italiano.

Calciomercato Torino: Mandragora alla Fiorentina

Dopo la clausola per l’obbligo di riscatto a 9 milioni di euro è saltata, il Torino ha provato a imbastire una trattativa con la Juventus per un nuovo prestito con un riscatto però fissato a cifre inferiori rispetto a quelle richieste dai bianconeri e offerte dalla Fiorentina (circa 10 milioni totali). Prima di accettare la proposta di Rocco Commisso, Mandragora ha atteso di capire se ci potessero essere spiragli per la sua permanenza in granata ma i no della Juventus a un nuovo prestito e l’ultimatum posto dal presidente viola lo hanno obbligato a una scelta: il centrocampista ha così accettato l’offerta della Fiorentina e nei prossimi giorni il suo trasferimento, salvo clamorose sorprese dell’ultimo minuto, dovrebbe essere ufficializzato.