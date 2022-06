Gabriel dopo essere stato ad un passo dal Toro sta per trasferirsi al Curitiba, club che milita nella serie A brasiliana

Il calciomercato non è ancora iniziato ufficialmente e già regala un colpo di scena non molto gradevole per il Toro. Il portiere Gabriel, che sembrava essere destinato a diventare il primo rinforzo per il club granata in vista della prossima stagione con la pista lasciata poi in stand-by, è vicinissimo al trasferimento al Curitiba, club che milita nella massima serie brasiliana. Dunque un ritorno in patria per il portiere ex Lecce dopo aver passato diversi anni in Italia, ovvero dal maggio del 2012 quando fu acquistato dal Milan ad oggi. Di conseguenza il Toro dovrà andare alla ricerca di un altro portiere. La pista che porta a Bartlomiej Dragowski rimane ancora viva. Infatti, il portiere in uscita dalla Fiorentina rappresentava per il Toro un’alternativa a Gabriel. Adesso il club granata, svanita l’ipotesi Gabriel, potrebbe iniziare a fare sul serio per portare Dragowski all’ombra della Mole. Gabriel intanto è pronto a firmare un contratto di 4 anni con il Curitiba.