Calciomercato Torino / Vicino l’accordo per i due trequartisti: Luis Henrique in arrivo dal Marsiglia, Laurienté dal Lorient

Dopo le partenze di Josip Brekalo, Marko Pjaca e Magnus Warming, la possibile cessione di Demba Seck e con la situazione riguardante il futuro di Dennis Praet ancora da definire, il Torino deve ricostruire totalmente la propria trequarti campo. Sono tante le trattativa avviate da Davide Vagnati in queste settimane e due di esse, entrambe con club francesi, sono vicine alla chiusura: parliamo di quelle per Luis Henrique dell’Olympique Marsiglia e di Armand Laurienté del Lorient.

Calciomercato Torino: Luis Henrique, il punto sulla trattativa

Partiamo da Luis Henrique: per il brasiliano l’accordo con l’Olympique Marsiglia è stato definito da diversi giorni sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro, restano da limare alcuni dettagli ma se la volontà del Torino sarà quella di puntare sull’ex Botafogo si può chiudere in breve tempo. Luis Henrique è reduce da due stagioni sottotono in Francia, dove non è riuscito a giocare con la continuità sperata e ha voglia di riscattarsi in Europa. Il tempo è dalla sua parte: è un classe 2001 e in Brasile ha dimostrato di avere buone qualità tecniche.

Calciomercato Torino: Laurienté, il punto sulla trattativa

Discorso diverso invece per Laurienté che, negli ultimi tre anni, è stato uno dei leader in campo del Lorient: ha prima dato un contributo fondamentale per la promozione in Ligue 1 ed è poi stato una pedina fondamentale in campo nelle ultime due stagioni nel massimo campionato francese. Classe 1998, ha tre anni in più rispetto a Luis Henrique. Il Torino sta lavorando per acquistalo a titolo definitivo: la prima offerta è stata di 7 milioni di euro ma il Lorient nel chiede 8, la distanza tra i due club è comunque poca e può essere colmata.