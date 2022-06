Calciomercato Torino / L’AD della Dea, Luca Percassi, ha parlato di Miranchuk e dell’interesse mostrato dai granata, già su di lui in passato

Aleksej Miranchuk, uno degli ex obiettivi di mercato del Torino, è tornato di moda. A confermarlo ci ha pensato l’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, che durante la presentazione della partnership con Wuber, ha spiegato che il trequartista russo è nel mirino della squadra granata: “Miranchuk? Adesso si entrerà nel vivo delle cose. Il Torino è una squadra molto simile alla nostra, è normale che ci possa essere qualche giocatore che possa interessare. È un mercato un po’ particolare“. Miranchuk era stato seguito dal Torino anche lo scorso gennaio ma in quel caso l’operazione non decollò, ora il dt Davide Vagnati si è mosso con nuovi sondaggi ma al momento non ha ancora formulato una vera e propria offerta.