Calciomercato Torino / Giulio Maggiore è diventato la priorità assoluta di Vagnati che vuole regalarlo a Juric prima del ritiro

Il ritiro in Austria del Torino inizierà l’11 luglio mentre il raduno al Filadelfia, in programma lunedì, è ormai dietro l’angolo. La situazione sul mercato in entrata, per, non si è smossa di un millimetro per il Torino, mentre in uscita c’è da segnalare anche l’addio di Rolando Mandragora, dopo che non è stato trovato un accordo con la Juventus (una perdita non da poco quella che il Toro ha subito lasciando Mandragora alla Fiorentina), che snellisce un reparto che aveva già perso Tommaso Pobega. Per sopperire alle uscite, il dt Davide Vagnati da tempo è al lavoro per portare sotto la Mole Giulio Maggiore, centrocampista di proprietà dello Spezia con il quale non ha rinnovato il contratto.

Calciomercato Torino: per Maggiore c’è fretta

Negli scorsi giorni era prevista un incontro tra gli uomini mercato delle due società, Vagnati e Pecini, ma è stato rinviato: i tempi dell’affare Maggiore si sono così allungati ma la speranza del dirigente granata è quella di riuscire a chiudere la trattativa in tempo per l’inizio del ritiro estivo, in modo da consegnare a Ivan Juric il primo dei rinforzi chiesti per l’inizio della preparazione tra le montagne dell’Austria.

Toro, ancora tanto lavoro per trovare un accordo con lo Spezia

Resta ancora tanto lavoro da fare, nonostante i diversi contatti avviati. Non c’è infatti ancora un accordo definitivo per il capitano spezzino, che potrebbe arrivare sotto la Mole con l’inserimento di alcune contropartite tecniche. Ai liguri piacciono Karol Linetty, ai margini del progetto di Juric, e Demba Seck, ancora evidentemente troppo acerbo per il tipo di gioco proposto da Juric. Il Torino ha aperto al doppio prestito ma ci sono alcuni ostacoli da superare: in questi giorni Vagnati ha in programma un nuovo appuntamento con il collega Pecini per cercare di arrivare a un accordo definitivo.