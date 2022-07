Sul canale televisivo del Torino è arrivato il video di saluto del Torino: ufficiale il mancato accordo tra Belotti e il club

Ora è ufficiale: il Torino saluta Andrea Belotti con un video, sul proprio sito ufficiale del proprio canale televisivo. “Grazie Andrea, buona fortuna”, il titolo del filmato dove ci sono le immagini di alcuni tra i gol più belli della carriera in granata. Dal primo che lo ha sbloccato a quello in rovesciata col Sassuolo fino all’ultimo siglato all’Empoli a maggio. Poco dopo il video, sul sito, le parole del club rivolte all’attaccante. Si legge così: “Caro Andrea, prendiamo atto della tua decisione di intraprendere una nuova esperienza, da oggi le nostre strade si separano. Abbiamo vissuto insieme sette stagioni, che nel calcio moderno rappresentano un legame molto forte, condividendo sempre con la stessa passione gioie e sofferenze, emozioni e delusioni. Ti ringraziamo per tutto quello che ci hai dato, orgogliosi con il contributo di tutti di ciò che sei diventato per il Toro e ti salutiamo con un grande in bocca al lupo per il proseguimento della tua carriera”.